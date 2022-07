La rue des livres de la ligne de chemin de fer de Gyeongui

En 2016, dans le district de Mapo et étalée sur plusieurs quartiers, l’ancienne ligne de chemin de fer de Gyeongui a été réaménagée en une longue promenade pour les résidents. Entre les quartiers universitaires de Hongdae et Sinchon, une bibliothèque a été installée. Un lieu de rencontres culturelles ouvert au public de tous les âges et nationalités.





ⓒ Elody Stanislas

Un chemin bétonné serpente entre les blocs parsemés sur le parcours. Ces modules hébergent la bibliothèque, répartie en plusieurs espaces. A l’entrée une petite description figure et chaque module porte son nom. Ces derniers qui sont d’ailleurs recouverts de verdure, donne à la promenade des airs de parc et d’espace vert au milieu d’une forêt de bêton. Des œuvres d’art y sont exposées de manière permanente ou éphémère.





ⓒ Elody Stanislas

Excepté le lundi, jour de préparation, la structure est ouverte tout le reste de la semaine. Les activités proposées comprennent entre autres des gros plans sur la culture et la littérature tournant autour de thèmes choisis au préalable, Le jeudi est jour de voyage par exemple. Outre ces activités, les rives de la promenade sont tout aussi agréables à visiter. Aménagées de cafés et de petits restaurants ouverts sur la promenade, ces établissements offrent la chance de pouvoir partager une atmosphère plus intime tout en profitant pleinement de cet espace.