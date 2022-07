Être au frais en été en Corée

Humidité et chaleur viennent de tomber sur la péninsule coréenne depuis quelques jours et chacun donc s’évertue à chercher le frais. La modernité a offert la climatisation et le bruit des climatiseurs retentit à toute heure de la journée dans les rues tandis que les magasins recrachent leur air frais. Les sud-Coréens prennent doublement plaisir à se rendre dans les grands magasins et les galeries marchandes du pays du Matin clair.





ⓒ YONHAP News

Les climatiseurs sont aussi d’ailleurs, avec les téléviseurs à écran plat, le fer de lance de l’exportation de l’électroménager coréen dans le monde, en particulier l’été. Mais autrefois, l’éventail était la meilleure solution de produire individuellement un peu de fraîcheur. Les maisons traditionnelles - les fameuses « hanok » - ne sont pas en reste car leur auvent est souvent un refuge à la chaleur. Des pavillons existent ici et là dans les parcs et jardins publics de la ville.





ⓒ Getty Images Bank

Le frais est recherché avant tout au sol, sur des nattes de bambou mais peut être procuré aussi grâce à de nombreux plats traditionnels comme le « samgyetang », soupe de poulet au ginseng, ou les nouilles froides de Pyeongyang. Les Coréens sont aussi des gros consommateurs de glace que l’on peut savourer en regardant un film d’horreur. Rien de tel que des frissons pour se rafraîchir !





ⓒ Getty Images Bank

Quoi qu’il en soit, en été, en Corée, vous ruissellerez de sueur. La mousson bat son plein et l’ambiance n’est pas sans rappeler l’Asie du Sud-est !