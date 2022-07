Les souliers rouges (4) 그게 어때서

Dialogue

선희: 이게 말이 되냐?

Seon-hui : C’est absurde.

옥경: 왜. 그게 어때서!

Ok-gyeong :Pourquoi ? Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?





선희: 이걸 선물이라고 사왔냐?

이거 문방구 애들 장난감 파는 데서 사온 거잖아!

Seon-hui :Tu l’as acheté comme cadeau pour moi ?

Tu l’as acheté dans une papeterie

où l'on vend des jouets pour enfants !





옥경: 어디서 사왔건 뭔 상관이야. 진주야 진주!

Ok-gyeong :Peu importe où je l’ai acheté. Ce sont des perles, des perles !





선희: 야! 소옥경!!

Seon-hui :Hé ! So Ok-gyeong !





옥경: 아, 몰라몰라. 그냥 해.

사람이 싸구련데 비싼 게 뭐 필요하다구.

Ok-gyeong :Ah, je n’en sais rien. Mets-le et ne discute pas.

Pourquoi un objet cher est nécessaire,

alors que la personne est sans valeur ?





선희: 뭐? 싸구려? 야!! 너 죽고 싶냐?

Seong-hui :Quoi ? Sans valeur ? Hé ! Tu veux mourir ?





L’expression de la semaine

그게 어때서 : Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?

어때서 : combinaison de 어떻다, « être comment », avec -아서, une terminaison qui indique la cause





그게 어때서 est une expression qui s’emploie pour réfuter, quand on a entendu une accusation ou une riposte, pour répliquer quel est le problème dans ce qui fait l’objet de cette accusation. Il est également possible de l’utiliser pour les mots que le locuteur a lui-même dit et pour demander ce qui ne va pas avec ça.





Exemples

① 가: 난 아재 개그 재미없더라.

나: 그게 어때서. 난 재미있기만 하던데.

A : Je ne trouve pas les blagues de papa drôles.

B : Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ? Moi, je les trouve drôles.





② 가: 저 옷 디자인도 좀 이상하고 색깔도 너무 튀지 않니?

나: 저게 뭐 어때서. 개성 있고 멋있잖아.

A : Tu ne penses pas que le design de ce vêtement soit un peu bizarre

et que sa couleur saute trop aux yeux ?

B : Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ? C’est particulier et chouette.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이게 : forme contractée de 이것이. Ce dernier est composé de 이것, « ceci » et de la particule de sujet « 이 ».

말이 되다 : « avoir du sens » ou « être logique »

되냐 : composé de 되다, et de la terminaison -냐 qui marque une interrogation. ▶ Grammaticalement, « 이게 말이 되냐? » est une question. Mais ici, cette phrase n’est pas une vraie interrogation. Elle sert à souligner que la situation n’est pas logique.

왜: « pourquoi »

이걸 : forme contractée de 이것을

선물 : « cadeau »

라고 : particule qui exprime un mécontentement vis-à-vis de quelque chose

사오다 : « acheter quelque chose pour quelqu’un »

▶ 사오다 est composé de deux verbes : 사다 « acheter » et 오다 « venir ».

이거 : forme en style oral de 이것

문방구 : « papeterie »

애들 : combinaison du mot 애, la contraction de 아이 qui signifie « enfant », et de la particule 들 qui marque le pluriel

장난감 : « jouet »

팔다 : « vendre »

파는 : forme adjectivée de 팔다

데 : nom dépendant qui signifie « lieu »

어디 : « où »

서 : forme contractée de 에서, une particule de lieu

건 : forme contractée de 거나, une terminaison qui s’emploie pour indiquer que, quelle que soit la situation qui se produit, ça n’a rien à voir avec ce qui suit

뭔 : forme en style oral de 무슨 qui veut dire « quel »

상관 : « rapport » ou « relation »

이야 : forme conjuguée au présent de la copule 이다, « être »

▶ L’expression 뭔 상관이야 se traduit par « peu importe ».

진주 : « perle »

야 : sert à interpeller, comme « hé » en français

아 : interjection, l’équivalent de « ah »

모르다 : « ne pas savoir » ou « ignorer »

몰라 : forme au présent de 모르다

그냥 : « sans raison particulière », « comme ça » ou « sans rien faire »

해 : forme impérative de 하다, « faire »

사람 : « personne »

싸구려 : désigne un objet pas cher qui n’a aucune valeur

▶ Normalement, ce mot n’est pas utilisé pour les personnes.

-은데 : terminaison connective, employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition

비싼 : « cher »

게 : forme contractée de 것이. 것 signifie « chose ».

뭐 : « quoi » ou « pourquoi » selon les cas

필요하다 : « être nécessaire »

▶ « 뭐 필요하다구 » n’est pas une question, mais laisse entendre que ça n’a aucune utilité.

너 « « tu » ou « toi »

죽다 : « mourir »

-고 싶다 : « vouloir »