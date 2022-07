La vente d’albums des artistes k-pop ne cesse d’augmenter

ⓒ Big Hit Music

A mesure que la k-pop gagne en popularité dans le monde entier, la vente d’albums explose également, établissant de nouveaux records. L’an dernier, plus de 57 millions de disques ont été vendus. Et beaucoup d’experts estiment que le seuil des 70 millions pourrait être franchi cette année.





Les groupes qui ont surtout contribué à cette explosion de vente sont des boys bands : BTS, Seventeen et Tomorrow X Together. Le septuor, qui a publié le 10 juin dernier « Proof » composé de trois CD, a réalisé une vente supérieure à 4 millions d’exemplaires au cours de la première moitié de cette année tandis que TXT et Seventeen ont chacun atteint 2 et 2,5 millions.





Stray Kids de JYP Entertainment et NCT Dream de SM Entertainment ont eux aussi réalisé un exploit avec respectivement 1,85 et 3 millions d’albums écoulés durant ces six derniers mois. Parmi les solistes, le prince du trot Lim Young-woong a établi un nouveau record avec son premier opus officiel vendu à plus de 1,13 million d’unités.