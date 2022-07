Super Junior fera son grand retour le 12 juillet

ⓒ LABEL SJ

Super Junior va dévoiler le 12 juillet le premier volet de son 11e opus officiel « The Road : Keep on Going » qui sera composé de cinq nouvelles chansons. Le nouveau projet musical du groupe qui célèbre ses 18 ans de carrière sera également publié en format physique en deux versions selon son agence SM Entertainment.





Trois jour après sa sortie, le boys band, ayant débuté en 2005 et qui compte aujourd’hui neuf membres, va donner le coup d’envoi de sa tournée mondial dans la capitale sud-coréenne. Intitulée « Super Show 9 : Road », elle débutera par les premières représentations qui auront lieu du 15 au 17 juillet au Jamsil Sports Complex à Séoul.