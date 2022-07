Hwang Chi-yeul élu la star qui n’a jamais perdu l’enthousiasme de ses débuts

ⓒ Ten2 Entertainment

Fan and Star, le site spécialisé dans différents classements des idoles de la k-pop a interrogé du 13 au 20 juin des internautes afin d’élire la star qui a toujours l’enthousiasme de ses débuts.





C’est Hwang Chi-yeul, en activité depuis 2006, qui a pris la tête de ce classement, obtenant quasiment 2,2 millions de voix. Le chanteur qui a passé les dix premières années après ses débuts loin des paillettes a été révélé au grand public grâce à l’émission de divertissement « I can see your voice » en mars 2015.





Depuis, il s’impose comme l’un des meilleurs vocalistes non seulement en Corée du Sud mais aussi en Chine. Arrive ensuite Park Chang-geun obtenant plus de 1,5 million de votes. Le grand gagnant du télécrochet « Tomorrow is the national singer » de la chaîne TV Chosun a dû, quant à lui, attendre plus deux décennies après ses débuts avant de se faire connaître. Il est suivi de Kang Daniel ayant remporté la saison 2 de « Produce 101 » diffusée en 2017 qui a donné naissance au boys band Wanna One. Il mène aujourd’hui diverses activités non seulement en tant que chanteur mais aussi comme animateur et acteur.