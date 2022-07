Rétrocession de Hong Kong à la Chine : Xi Jinping répète 20 fois « Un pays, deux systèmes »

ⓒ KBS News

Vendredi dernier, le 1er juillet a marqué le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. A cette occasion, le président chinois Xi Jinping s’est rendu dans cette région la veille en train à grande vitesse.





La cérémonie de célébration s’est déroulée au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong. Dans un discours, le numéro un chinois a prononcé la formule « Un pays, deux systèmes » à 20 reprises, en la qualifiant d’avoir obtenu un succès reconnu par le monde.





Notamment, Xi a souligné que plus le principe d’« un pays » est respecté, plus les « deux systèmes » peuvent prospérer. Et d’ajouter que partout sur la planète il est normal que les autorités publiques soient gérées par les patriotes, en laissant entendre que le camp pro-démocratie aura désormais du mal à intervenir dans la politique hongkongaise.





Selon le président chinois, le socialisme constitue le régime fondamental de l’empire du Milieu et tous les habitants de Hongkong doivent en être conscients, le respecter et le protéger.