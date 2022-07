La comédie musicale « Apologie de Goethe - les souffrances du jeune Werther » est présentée au Yes24 Stage, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 25 juin au 14 août.





A la fin du XVIIIe siècle, la publication du roman « Les Souffrance du jeune Werther » de Goethe provoque une onde de choc dans la société allemande et déclenche une série de suicides parmi les jeunes. L’Eglise tente d'interdire la diffusion de ce livre. Convoqué au tribunal, Goethe fait l'apologie de son œuvre.





Dans cette nouvelle comédie musicale mise en scène par Lee Ki-beum, le rôle de Goethe est interprété en alternance par Park Kyu-won et Yu Seung-hyun et celui de l'inquisiteur, par Yoon Eun-o et Kim Seo-hwan,





A noter que la représentation de cette pièce est immédiatement suivie de celle d'une autre comédie musicale dans la même veine, intitulée « Apologie de Wilde - le Déclin du mensonge et le Portrait de Dorian Gray », jouée par les mêmes comédiens que la première. C’est aux spectateurs de choisir de voir l'une des deux ou les deux.





Date : du 25 juin au 14 août 2022

Lieu : Yes24 Stage à Séoul