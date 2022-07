Un spectacle de claquettes au bord de la rivière Bukhan

La ville de Namyangju dans la province de Gyeonggi organise une série de spectacles, intitulée « Excursion culturelle au bord de la rivière Bukhan ». Ces événements se tiennent un samedi par mois entre juin et octobre dans l’espace de spectacle en plein air situé au bord de la rivière Bukhan.





Le 30 juillet prochain aura lieu le deuxième spectacle de cette série, baptisé « All That Rhythm ». Les artistes du Korea Tap Orchestra, qui ont assuré la chorégraphie de la comédie musicale « Roh Ki-soo » et du film « Swing Kids », monteront sur scène pour permettre au public de découvrir l’univers musical et rythmique du tap dance, ou la danse des claquettes.





L'entrée est gratuite mais attention, premiers arrivés, premiers servis.





Date : le 30 juillet 2022

Lieu : Espace de spectacle en plein au bord de la rivière Bukhan à Namyangju