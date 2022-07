Les présentateurs de journaux en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Les dirigeants nord-coréens successifs ont abondamment utilisé les sociétés de diffusion pour promouvoir et défendre leur régime, au premier rang desquels le fondateur du pays, Kim Il-sung, qui n'hésitait pas à envoyer des reporters dans les zones de conflit pendant la guerre de Corée.





« Le pays ermite a fait de la propagande d'État son cheval de bataille dès ses premières années. Avant même que son système étatique ne soit pleinement établi, il a mis en place un studio de cinéma afin de mener ses activités de désinformation et de contrôle des masses. Le Nord était pleinement conscient du rôle crucial que jouait la radiodiffusion pendant la guerre de Corée ; c'est pourquoi il a abondamment déployé des sociétés de diffusion durant le conflit, promouvant sans relâche le régime communiste et défendant l'optimisme révolutionnaire auprès du public », explique Kim Seung, professeur adjoint du département de la culture et des contenus numériques de l'université Konkuk.





Auparavant, les personnes chargées de la présentation d'éditions d'information se contentaient de lire, assises dans le studio, les nouvelles qui leur parvenaient. Aujourd'hui, les journalistes sont souvent dépêchés sur place. Cela a notamment été le cas lorsque le pays a été frappé par les typhons Bavi, Maysak et Haishen en 2020. La Télévision centrale coréenne avait d’ailleurs, pour la première fois, interrompu ses programmes pour se consacrer entièrement à la catastrophe.