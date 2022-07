Musicienne, pianiste, auto-compositrice UBARE chante en français pour les enfants

©UBARE

Ces derniers temps, les festivals de musique ou les concerts ont repris avec le grand retour de l’ambiance estivale. Parmi les artistes qui se réjouissent de cette nouvelle vitalité, nous avons rencontré une musicienne de jazz francophone UBARE qui a donné une merveilleuse représentation sur scène dans le cadre de la Fête de la musique à Séoul.

Depuis l’âge de six ans, elle joue du piano. Pendant son adolescence, elle est tombée sous le charme du jazz, et a commencé à dévorer une multitude de morceaux de ce genre musical. « On peut faire la conversation » à travers la musique entre les artistes et les spectateurs. « C’est le charme du jazz ! Et l’improvisation et les règles, c’est aussi magnifique... »





En 2018, UBARE a fait son apparition dans l’émission télévisée « The Voice : la plus belle voix » juste après l’accouchement de son premier enfant. Aujourd’hui, maman de deux petites filles, Kang Yu-hyun, de son vrai nom, chante surtout pour les enfants dans le cadre de son projet Madame Coucou. Invitée dans notre studio de KBS WORLD Radio, elle a raconté les coulisses de la production de son morceau, « Salade de fruits » avec sa fille ainée Bonnie.