Les souliers rouges (5) 아무거나요

Dialogue

건욱: 커피, 아이스로 줘요, 따뜻한 걸로 줘요?

Geon-wook :Vous voulez un café glacé ou chaud ?





혜빈: 아무거나요. 아니 안 마셔요!

He-bin : Ça m’est égal. Non, je n’en veux pas !





건욱: 비싼 것만 마시니까 뭐 우리 집 싸구려는

입에 맞겠어요?

잘 생각했어요.

Geon-wook :Puisque vous ne buvez que du café cher,

celui bon marché qu’on a chez nous

ne sera pas à votre goût, n’est-ce pas ?

C’est une bonne idée.





혜빈: 뭐야? 재수 없어!

He-bin :C’est quoi, ça ? Qu’est-ce qu’il est désagréable !





L’expression de la semaine

아무거나요 : Ça m’est égal.





아무거 : nom qui désigne « tout ce qui n’est pas déterminé ». C’est une forme en style oral de 아무것.





나 : particule auxiliaire qui donne le sens de « peu importe qu’on choisisse n’importe quoi parmi plusieurs choses »





Cette expression s’emploie, quand une personne a demandé au locuteur son choix parmi plusieurs choses, pour lui répondre que, quoi qu’il choisisse, ça lui est égal.

Dans notre extrait, à la question « Vous voulez un café glacé ou chaud ? », 혜빈 répond « 아무거나요 ». C’est pour dire que, que le café soit glacé ou chaud, ça lui est égal. Parfois, cette expression peut donner l’impression que le locuteur est un peu irresponsable ou négligeant vis-à-vis de ses propos.





A titre indicatif, après « 아무 », il est possible de mettre « 데 » ou « 때 » pour signifier respectivement « n’importe où » et « n’importe quand ».





Exemples

① 가: 무슨 색으로 사 줄까?

나: 난 밝은색이면 아무거나 다 좋아.

A : Quelle couleur veux-tu que j’achète pour toi ?

B : Ça m’est égal, pourvu que ce soit une couleur claire.





② 가: 시간 없는데 우리 택시 타고 갈까?

나: 그래. 일반 택시든 모범택시든 아무거나 타고 가자.

A : On n’a pas beaucoup de temps. Et si on prenait un taxi ?

B : D’accord. Que ce soit un taxi ordinaire ou un taxi de luxe, ça m’est égal.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

커피: mot anglais « coffee » ou « café »

▶ En coréen, on utilise ce mot pour désigner la boisson « café ». Pour les lieux où on consomme du café ou d’autres boissons, on emploie le mot anglais « 커피숍 (coffee shop) » ou le mot français « 카페 (café) ». L’équivalent coréen du mot « thé » est « 차 ». Mais c’est un terme qui englobe les boissons qu’on obtient par la décoction ou l’infusion de feuilles, de racines ou de fruits d’une plante. Alors, il comprend aussi le café.





아이스 : terme anglais « ice » ou « glace ». Ici, ce mot désigne « ice coffee », c’est-à-dire « café glacé ».

로 ou 으로 : particule qui marque ici la fonction d’objet direct

주다 : « donner »

줘요 : forme au présent de 주다, composée de son radical 주 et de la terminaison -어요 qui est ici interrogative

따뜻한 : « chaud »

걸로 : forme contractée de 것으로

것 : « chose »

아니: « non »

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

마시다 : « boire »

마셔요 : forme au présent honorifique de 마시다. C’est la combinaison du radical du verbe 마시 avec la terminaison -어요.

비싼 : « cher »

만 (après 것) : particule qui donne le sens de « seulement »

-니까 : terminaison connective qui marque la cause

우리 : « nous » ou « notre »

집 : « maison »

싸구려 : objet pas cher qui n’a aucune valeur

는 : particule auxiliaire qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance

입 : « bouche »

맞다 : « convenir » ou « être approprié »

입에 맞다 : « être à son goût »

맞겠어요 : combinaison de 맞다 avec la terminaison 겠 qui indique une possibilité et 어요, la terminaison finale

잘 : « bien »

생각하다 :« penser »

생각했어요 : composé de 생각하다, de la terminaison pré-finale 았 qui marque le passé, et de la terminaison finale 어요

뭐 : forme contractée de 무엇, « quoi »

야 : forme au présent non honorifique de la copule 이다, « être »

재수 : « chance » ou « bonheur »

없다 : « il n’y a pas »

없어 : forme au présent de 없다

재수없다 : « ne pas avoir de chance » ou « être malchanceux »

▶ Cette expression peut aussi s’employer pour quelque chose ou quelqu’un de très désagréable.