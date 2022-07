Fluctuation des marchés financiers sud-coréens

ⓒYONHAP News

Sur fond d'inquiétudes grandissantes concernant les risques de récession dans le monde, des signes d'instabilité se font sentir sur les marchés financiers et des changes en Corée du Sud.





Mercredi, le Kospi est tombé sous la barre des 2 300 points pour la première fois depuis le 30 octobre 2020. L'indice principal de la Bourse de Séoul qui poursuivait sa baisse ces derniers jours a clôturé à la hausse le 5 juillet avant de retomber mercredi pour s’établir à 2 292 points. Une chute due aux retraits de fonds massifs des investisseurs institutionnels et étrangers qui ont cédé leurs actions respectivement pour 623,5 milliards de wons, soit 470 millions d’euros, et pour 315,1 milliards de wons ou 237 millions d’euros.





Le même jour, la valeur du won sud-coréen a connu sa plus forte dépréciation par rapport au dollar américain en 13 ans. Le taux de change du billet vert par rapport à la devise sud-coréenne a atteint 1 306 wons pour un dollar, contre 1 300 la veille.





La hausse des tarifs se poursuit également dans le pays. Selon les données publiées mardi par le Kostat, l'institut national des statistiques, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 108,22 en juin. Durant le mois dernier, sous l'effet de la flambée des coûts des matières premières et des céréales, les prix à la consommation se sont accrus de 6 %, ce qui représente la plus forte hausse depuis novembre 1998. Depuis le début de l'année, ils n'ont cessé d'augmenter. Ils ont progressé de 4,1% en mars en glissement annuel et de 4,8 % le mois suivant, avant de grimper de 5,4 % en mai, puis de 6 % le mois dernier.





La Banque de Corée (BOK) estime que le taux d'inflation devrait rester élevé dans les mois à venir, tournant aux alentours de 5 %, en raison des pressions continues sur l'approvisionnement en pétrole et en céréales. Pour juguler cette hausse, la banque centrale sud-coréenne devra procéder à des relèvements de taux d'intérêt. Certains observateurs anticipent une augmentation des taux d'intérêt de 0,5 point, d'autres prévoient que la hausse serait limitée à 0,25 point, pour ne pas trop alourdir la charge financière des ménages et des entreprises.





Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, le gouvernement et le bureau présidentiel ont discuté des mesures à prendre en vue de stabiliser les prix et d'améliorer les conditions de vie des citoyens lors de leur réunion de haut niveau qui s'est tenue mercredi, une première depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol. Ils se sont mis d'accord pour mettre rapidement en œuvre des mesures déjà annoncées, à savoir des allègements des taxes ou des droits de douane sur les produits pétroliers et agroalimentaires.