Jeju, lieu de villégiature préféré des sud-Coréens

Cette semaine, l’île paradisiaque de Jeju est à l’honneur. Située juste au sud-ouest de la péninsule coréenne, il s’agit d’un des lieux de villégiature favoris des sud-Coréens qui attirent également un grand nombre de touristes étrangers. Il faut dire que cette île volcanique a tout pour plaire car elle propose un harmonieux mélange de plages et de montagnes avec des paysages de plaines et de forêts où il fait bon randonner. Pas étonnant qu’elle attire chaque année des millions de visiteurs et que les couples d’amoureux la choisissent pour leur lune de miel.





ⓒ Getty Images Bank

Les Haenyo ou « femmes de la mer », les plongeuses en apnée qui n’hésitent pas à se mouiller pour ramener de délicieux fruits de mer, sont emblématiques de l’île de Jeju. Elles ont d’ailleurs été inscrites en 2016 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’Unesco. L’île de Jeju est la plus grande des 3 215 îles de Corée et son volcan éteint Hallasan constitue le point le plus haut du pays du Matin clair avec un sommet culminant à 1 950 mètres. Elle est tellement appréciée des sud-Coréens pour sa douceur de vivre, ses belles plages de sable fin et sa nature luxuriante qu’on la surnomme « l’Hawaï de Corée ».





ⓒ Getty Images Bank

Selon un dicton populaire, le vent, les pierres et les femmes sont les trois abondances que possède cette île que 85 km sépare de la péninsule coréenne. Au fil de cette chronique, nous irons entre autres crapahuter sur le mont Halla, nous raffraîchir à la cascade Jeongbang, nous cultiver au musée d’art Kim Tschang-yeul mais aussi faire un bond dans le temps au village folklorique Seongeup. Un beau programme en perspective !