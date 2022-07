L'avenue du busking de Yonsei-ro

Le quartier de Sinchon est l’un des plus populaires auprès de la jeune communauté internationale. C’est également l’un des plus animés. Beaucoup de francophones y résident, attirés par ce rythme de vie. On pourrait d’ailleurs le surnommer de nos jours le « Little Paris ».





ⓒ Elody Stanislas

Cela s’explique bien évidemment par la présence de trois universités à proximité qui offrent des cours en anglais ainsi que des formations en coréen à de bons prix. Ce quartier est attrayant pour tous les jeunes du monde entier. A Hongdae comme à Sinchon, les rues servent également de scène. Des artistes de jazz, de k-pop, des danseurs, des musiciens et autres s'y produisent. Vous y trouverez même des tatoueurs. Ils se servent de cette scène ouverte sur le monde pour se faire connaître.





ⓒ Elody Stanislas

Dans le cas de Sinchon, qui accueille également de grands festivals comme le Festival de bombes à eau ou encore la Fête de la musique francophone. La longue avenue qui mène jusqu’à l’université de Yonsei est piétonne, elle offre donc une certaine sécurité en plus d’un espace pour se produire. C’est là qu’ont souvent lieu les buskings, ces spectacles de rue. Chacun choisit son coin et s’installe. Un chapeau ou un étui de guitare en évidence pour récupérer les pourboires ou promouvoir album, CD et goodies. Qui sait, peut-être que vous aussi auriez un jour l’opportunité de vous y rendre et d’y pousser la chansonnette ?