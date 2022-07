« Obsession » 1er single album de Won-ho

Won-ho, de son vrai nom Lee Ho-seok, a d’abord fait ses débuts en mai 2015 au sein du boys band Monsta X formé par Starship Entertainment. Il quitte le groupe en octobre 2019 et lance ensuite sa carrière soliste en tant que chanteur et producteur avant de publier son premier mini-album « Love Synonym #1 : Right for me » en septembre 2020.





Dévoilé un an plus tard, son deuxième EP « Blue Letter » a figuré dans le top 10 du classement d’iTunes Top Album 100 dans cinq pays et régions. L’ex-membre de Monsta X a fait son retour en février dernier avec « OBSESSION ». Ce single album confirme le talent musical de Won-ho qui a participé à la composition, à l’écriture des paroles et à l’arrangement de ses deux morceaux.





Le disque « OBSESSION » prouve le talent du musicien appelé « étoile montante de la k-pop » et qu’il est un artiste irremplaçable sur la scène internationale.