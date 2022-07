Kim Seung-mi de Seoul Family est de retour

Date : le 16 juillet

Lieu : Guro Art Valley à Séoul





Kim Seung-mi ayant débuté en 1986 au sein du duo mixte Seoul Family fait son retour en tant que soliste. La chanteuse qui a plus de 40 ans de carrière derrière elle va se produire en concert le 16 juillet à la Guro Art Valley à Séoul pendant 120 minutes.





Parmi les musiciens invités pour ce spectacle spécial, on peut citer Hae Euni et Shim Sin ayant fait leurs débuts respectivement en 1975 et en 1990. Pour rappel, la vocaliste de Seoul Family a formé le groupe avec Yuno, qui était également son mari. Ce dernier est décédé l’année dernière des suites d’un cancer.