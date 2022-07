Trois chanteuses se réunissent pour un dîner show

Date : le 6 août

Lieu : Grand Hyatt Hotel à Séoul





Un concert réunissant trois chanteuses de trot sera proposé le mois prochain. Il s’agit d’un dîner show réunissant la figure légendaire du trot Moon Hee-ok et deux étoiles montantes Yoyomi et Choi Hyang.





Durant 120 minutes, les spectateurs pourront savourer les performances de ces trois interprètes de différentes générations autour d’un dîner au Grand Hyatt Hotel à Séoul. De plus, deux artistes vont ouvrir le show pour la plus grande joie des passionnés de ce genre de musique coréen : Woo Hyun-jung de la saison 2 de « Miss Trot » et Kang Hoon révélé grâce à l’émission « Voice King ».