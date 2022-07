Le boys band T1419 prêt à séduire le public espagnol

ⓒ MLD Entertainment

T1419 ayant débuté en janvier 2021 sous le label MLD Entertainment compte un grand nombre de fans hispanophones. La plupart des commentaires enregistrés en dessous de ses clips vidéo sont écrits en espagnol. Ce phénomène a commencé fin 2021 lorsque le boys band a participé à divers défis TikTok dont notamment celui de Daddy Yankee, chanteur et producteur portoricain.





Afin de répondre à cet engouement, le groupe composé de neuf garçons dont quatre Japonais vient de sortir une nouvelle chanson en espagnol. Intitulé « When the sun goes down », ce nouveau single album visera directement les pays hispanophones et l’Amérique latine. Le boys band s’apprête également à lancer sa tournée promotionnelle en Amérique du Sud.