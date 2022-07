Sean fait un don de chaussures pour les enfants en Ethiopie

ⓒ YG Entertainment

Le mois dernier, Sean, connu pour avoir le cœur sur la main, a organisé avec succès un événement caritatif afin de venir en aide aux enfants en difficulté en Ethiopie. Le rappeur, ayant débuté au sein du duo masculin Jinusean en 1997 sous le label YG Entertainment, a récemment collecté 95 millions de wons, soit près de 70 000 euros à travers un marathon caritatif.





Ce dernier a été organisé par Compassion Korea, la branche nationale de l’ONG humanitaire internationale Compassion International qui aide les enfants démunis des pays du sud. La totalité des dons sera utilisée afin d’acheter des chaussures pour 3 755 enfants et soutenir la vie de 55 bambins dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. Parmi les célébrités qui y ont participé, on trouve Yim Si-wan, membre du boys band ZE:A, aujourd’hui mieux reconnu comme acteur.