Comédie musicale : « Qui m’a fait caca sur la tête ? »

Le KOBACO Hall, situé dans le sud-ouest de Séoul, accueille, du 2 au 31 juillet, la comédie musicale familiale « Qui m’a fait caca sur la tête ? ».





Cette pièce est basée sur le célèbre livre pour enfants allemand « De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête », écrit par Werner Holzwarth et illustré par Wolf Erlbruch.





En sortant de son trou pour voir si le soleil est levé, une petite taupe reçoit sur sa tête un étron d'origine inconnue. En menant une enquête pour trouver le coupable, elle rencontre une vache, un cheval et pleins d'autres animaux.





Un spectacle sensoriel qui stimule la vue et l'ouïe des enfants et permet de développer leur curiosité et leur imagination.





Date : du 2 au 31 juillet 2022

Lieu : KOBACO Hall à Séoul