Comédie musicale : « Hansel et Gretel »

Une adaptation en comédie musicale de « Hansel et Gretel » est présentée, du 7 juillet au 10 août, au KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall à Séoul.





C’est la troupe de théâtre Lyngo, basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les spectacles pour enfants, qui a fait le déplacement au pays du Matin clair pour faire découvrir au public sud-coréen cette nouvelle création autour du célèbre conte des frères Grimm. La pièce est jouée en anglais avec des sous-titres en coréen.





Un spectacle pour toute la famille plein de fantaisie et de poésie, qui enchantera les plus jeunes et plongera les adultes dans leurs souvenirs d'enfance.





Date : du 7 juillet au 10 août 2022

Lieu : KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall à Séoul