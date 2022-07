La comédie musicale « Ce qui fait vivre les hommes » est à l'affiche du Bukchon Narae Hall à Séoul à partir du 6 juillet et jusqu'au 31 décembre. Il s’agit d’une adaptation du conte de l'écrivain russe Léon Tolstoï, publié en 1885.





Par un hiver glacial, un pauvre cordonnier nommé Simon découvre un jeune homme, allongé nu par terre. Il l'emmène chez lui et en prend soin. Ce dernier, qui s’appelle Mikhaïl, s’avère être un ange déchu, puni par Dieu.





A travers ces deux hommes et d’autres personnages, le spectacle nous parle de l'importance de l'amour dans la vie humaine, et ce avec une touche plus légère et plus comique que l’œuvre originale.





Date : du 6 juillet au 31 décembre 2022

Lieu : Bukchon Narae Hall à Séoul