Tang Wei : Lust Caution for ever

L'actrice star Tang Wei est au casting de « Decision to Leave » réalisé par Park Chan-wook. Rien que cela pouvait faire espérer les admirateurs de l'actrice du sulfureux « Lust, Caution » du Taïwanais Ang Lee, et ceux du fracassant réalisateur de « Thirst » et de « Mademoiselle ». Comment la sensualité charnelle a-t-elle collée à la peau de l'actrice Tang Wei ? Comment est-elle devenue un symbole de l'érotisme au cinéma si bien que dans « Decision to Leave » Park finit par faire un film érotique sans érotisme. Revenons sur la carrière de Tang Wei.





* Née dans le bain du spectacle

Tang Wei est la fille d'une actrice de théâtre de la région du Zhejiang. Il était normal qu'elle tente le coup dans le spectacle. C'est d'abord comme modèle qu'elle débute à 17 ans. Puis dans une série TV chinoise. Studieuse, elle est diplômée de mise en scène de théâtre. Souriante, avec des yeux mélancoliques toujours un peu ailleurs, elle est remarquée par le célèbre dramaturge taïwanais Stan Lai. A cette époque, au début des années 2000, les artistes chinois, hongkongais et taïwanais ont le vent en poupe pour travailler ensemble. C'est ce qui va arriver de mieux à la Chinoise Tang Wei quand Stan Lai la présente au monde du cinéma de Taïwan et de Hong Kong. C'est l’époque où des actrices comme Maggie Chung et Gong Li passent à l'âge supérieur tandis que de jeunes beautés comme Zhang Ziyi et Fan Bingbing sont à la mode. Mais Tang Wei peut tirer son épingle du jeu par son visage poupin et son corps qui s'apparentent plus aux cannons de beauté chinois traditionnels, alors que Zhang Ziyi et Fan Bingbing sont des modèles plus modernes et internationaux.









* Lust, Caution : sexe et censure

L'année 2006 marque un tournant dans la carrière de Tang Wei. Elle est choisie par le déjà célèbre Ang Lee pour jouer dans « Lust, Caution », une production sino-taiwano-honkongaise à l'érotisme certains. Dans cette histoire d'espionnage durant l'occupation japonaise de Hong Kong, elle interprète une terroriste amateur chinoise qui accepte de perdre sa virginité dans les bras d'un politicien collaborateur pour pouvoir l'assassiner. Quelques années plus tard, alors que l'assassinat a échoué, elle a été recrutée par le service d'espionnage du Kuomingtang pour à nouveau séduire et liquider le collaborateur qui n'est autre que l'acteur star Tony Leung. Bien sûr, une romance entre les deux personnages vient contrarier les plans politiques. Les suites du succès du film sont assez complexes. Tang Wei dans une interview suggère que les scènes de sexe n'étaient pas simulées. Tony Leung réplique en garantissant la simulation. Mais le pire est à venir : la censure chinoise demande de couper toutes les scènes où Tang Wei est nue et fait l'amour au collaborateur. Les dialogues sont aussi revus pour convenir au nationalisme chinois. Mais le pire est que Tang Wei est mise sur liste noire. Elle ne peut plus jouer en Chine pour trois ans. Son film suivant prévu avec le célèbre Tian Zhuangzhuang se fait sans elle. Elle part alors étudier le théâtre en Grande-Bretagne tandis que « Lust, Caution » reçoit le Lion D'or au Festival de Venise.









* Le retour de la femme fatale

Tang Wei revient à Hong Kong en 2010 avec l'intention de se débarrasser de l'image de femme fatale sexuellement libérée. Elle joue dans une comédie avec le célèbre Jacky Cheung « Crossing Hennessy ». Elle surprend tous le monde ensuite en jouant une prisonnière sur parole qui s'éprend par hasard d'un Coréen dans un film en anglais mais réalisé par le sud-Coréen Kim Tae-yong avec la star de l'époque Hyun Bin. « Manchu » en coréen ou « Late Autumn » en anglais est un bon succès local auprès des jeunes spectatrices. La beauté simple et grassouillette de Tang Wei permet aux spectatrices lambda de s’identifier dans une romance avec le beau Hyun Bin. Ce dernier est aussi une idole en Chine, à l'époque, et le film y fait un bon box-office. Mais ce n'est pas Hyun Bin qui touche le gros lot, mais le réalisateur Kim Tae-yong qui entame une romance avec son actrice. L'année suivante, elle revient dans un blockbuster sino-hongkongais « Dragon » de Peter Chan aux côtés de la star Takeshi Kaneshiro. Cependant, sa carrière chinoise reste très lente, elle est évincée de nombreux castings. Seules les comédies lui sont accessibles pour un temps, loin du potentiel réel de l'actrice.









* La télévision et Park Chan-wook

Après quelques comédies sans envergure, Tang Wei s'incruste à la télé chinoise avec la série « Ming Dynasty » en 2019. Elle tente pourtant une sorte de film expérimental à gros budget avec « Long Day's Journey into Night » en 2018, comme un relent mais dégradé de ce qu'elle aurait pu faire si elle avait tourné avec un cinéaste comme Wong Kar Wai. Finalement, c'est Park Chan-wook qui tient le destin de l'actrice dans ses manettes avec « Decision to Leave » qui, si le film marche, pourrait relancer la carrière d'une actrice qui n'a pas pu totalement s'exprimer jusqu’à maintenant.