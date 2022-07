La rue des ustensiles de cuisine du quartier de Hwanghak

À tous nos auditeurs qui aiment bien sûr manger, apprécient la gastronomie coréenne, et tous les mystères qui l’entourent. Dans le quartier de Hwanghak à Séoul, vous découvrirez ce qui fait la magie de la gastronomie du pays du Matin clair. Ou plutôt ? Comment opère la magie ? En terme de Merlin, chaudrons, poudre de perlimpinpin, louches et.., là ce sont des marmites en fonte, d'autres en pierre ou bien sûr, LE célèbre barbecue coréen.





ⓒ Elody Stanislas

Mais avant de s'attaquer à celui-ci, sachez que dans cette avenue vous trouverez tout pour ouvrir votre commerce dans la restauration. Des robots batteurs industriels, des réfrigérateurs, des machines à « bingsu », et encore plein d’autres merveilles… De quoi commencer à mettre la main à la pâte ! Si la vente se fait en gros, elle s’effectue également au détail pour nos particuliers amateurs de saveurs.





ⓒ Elody Stanislas

Et lorsque l'on dit barbecue, nous parlons des tables creusées avec une grille incrustée, des tables soudées sur des tonneaux, mais surtout, l’héroïne du jour, des plaques de cuissons de barbecue, de toutes les formes (même des tortues), de toutes les couleurs (même dorée) et de toutes les tailles pour les plus gourmands. Alors, qu’attendez-vous pour allumer le barbecue ?





ⓒ Elody Stanislas