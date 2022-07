Mourir dignement en Corée du Sud

La Corée du Sud est devenue une société super-âgée depuis la fin des années 2010, ce qui signifie que plus de 20 % de sa population a plus de 65 ans. Dans ce type de société, le droit de mettre fin volontairement à ses jours prend plus de sens pour une grande partie de la population. Beaucoup réclament la légalisation du suicide médicalement assisté ou même l'euthanasie.





ⓒ YONHAP News

Le 15 juin dernier, un projet de loi autorisant le suicide médicalement assisté a été déposé à l'Assemblée nationale. Le lendemain, les associations, « Senior Union » et « My Last Donation Club », ont demandé également la légalisation de l'euthanasie.





ⓒ Getty Images Bank

Selon une enquête menée par le professeur Yoon Young-ho et son équipe de recherche du département de médecine familiale de l'hôpital de l’université nationale de Séoul, trois répondants sur quatre étaient favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Pour nuancer en détails, on peut voir que quelque 61,9 % étaient tout à fait d'accord avec ces idées, 14,4 % étaient d'accord et 21,7 % étaient en désaccord. A noter que ce taux d'approbation était presque le double de celui d'une enquête de 2016, qui montrait un taux d'approbation de 41,4 %





ⓒ Getty Images Bank

Au pays du Matin clair, le nombre de décès annuel devrait augmenter au fil des ans, pour atteindre 350 000 en 2025 et 500 000 en 2040. Mais la qualité de la mort a considérablement diminué au fil du temps au point qu'elle est difficile à supporter pour le patient et pour sa famille. Même si l'espérance de vie est passée à 83,5 ans, l'espérance de vie en bonne santé reste à seulement 66,3 ans, ce qui signifie que beaucoup vivent avec une mauvaise santé physique pendant environ 17 ans en moyenne.