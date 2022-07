Cybersécurité : Yoon Suk-yeol promet de former 100 000 spécialistes

ⓒYONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a promis de faire des technologies de la cybersécurité un secteur stratégique du pays et de former des spécialistes de haut niveau, dans son discours prononcé lors de la célébration de la 11e Journée de la sécurité de l'information qui s'est tenue, mercredi, au Cluster de la protection de l'information, situé dans le quartier de Pangyo à Seongnam dans la province de Gyeonggi.





Le chef de l'Etat a d’abord souligné que les conflits d'aujourd'hui prennent la forme d'une guerre hybride qui combine des méthodes conventionnelles et non-conventionnelles, avant d’exprimer sa volonté d'améliorer les capacités et les technologies en matière de cyberdéfense pour répondre à cette évolution.





Pour lui, il est primordial de mettre en place un système de cyberdéfense opérationnel et celui de partage et d'analyse organique d'informations, permettant de réagir efficacement face aux menaces croissantes de la cyberguerre, et ce sur la base de la coopération entre les acteurs publics et privés.





Dans cette optique, Yoon s’est engagé à établir une réserve de cyberdéfense, qui permettra à l’armée de collaborer avec le secteur civil en cas d’urgence. Il a également annoncé le projet de création d’un système dit « cyber-Talpiot », inspiré du programme israélien du même nom qui consiste à former une élite scientifique et technologique au sein de l'armée. Ce nouveau programme permettra aux jeunes talents d’effectuer leur service militaire dans les unités technologiques et, après la démobilisation, de bénéficier d'un soutien pour trouver un emploi ou créer leur propre entreprise dans leur domaine de prédilection.





Enfin, afin de remédier à la pénurie de compétences en sécurité informatique, le chef de l’Etat a promis de former 100 000 spécialistes en la matière, en augmentant notamment les effectifs des départements universitaires concernés.