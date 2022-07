Chute de la cote de popularité du président Yoon Suk-yeol et du parti au pouvoir

ⓒYONHAP News

Deux mois après son investiture, le président de la République Yoon Suk-yeol voit sa cote de popularité chuter. Il en va de même pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice. Dans plusieurs sondages d'opinion menés ces dernières semaines, la réputation du chef de l'Etat est passée en dessous de la barre des 40 %. Il est rare, en Corée du Sud, de voir un président nouvellement élu perdre sa popularité aussi rapidement.





Selon un sondage mené par l'agence Realmeter du 4 au 8 juillet auprès de 2 525 personnes âgées de 18 ans ou plus, 37 % des sud-Coréens estiment que Yoon fait bien son travail, alors que 57 % en sont mécontents. Par rapport à une semaine plus tôt, les opinions positives ont baissé de 7,4 points et les avis négatifs ont augmenté de 6,8 points. Dans un autre sondage publié le 8 juillet par Gallup Korea, les avis positifs à l'égard du travail du dirigeant sont tombés pour la première fois sous le seuil des 40 %.





Cette perte de popularité du chef de l’Etat dans l’opinion publique semble être en partie liée à la récente sanction imposée par le comité d'éthique du PPP à son chef Lee Jun-seok. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions pour une période de six mois pour avoir terni l'image de la formation. Il est en effet soupçonné d'avoir reçu en 2013 des faveurs sexuelles et tenté d'inciter l'un de ses proches à en dissimuler les preuves. La baisse du soutien pourrait également s’expliquer par le fait que, depuis quelques semaines, Yoon est reproché d’avoir nommé ses proches, dont des membres de sa famille, à des postes du bureau présidentiel.





Selon les sondages Realmeter, c’est chez les 20 à 29 ans que la cote de popularité de Yoon a le plus baissé, avec une perte de 12,9 points en une semaine. Le désamour exprimé par les jeunes à l’égard du président n’est sans doute pas sans rapport avec le dernier faux pas commis par Lee Jun-seok. Ce politicien de 36 ans avait apporté, il est vrai, une certaine fraîcheur dans l'arène politique. Durant les dernières campagnes présidentielle et locale, il avait trouvé un grand soutien chez les jeunes hommes.





Par ailleurs, la cote de popularité de Yoon a chuté de 10,2 points chez les sexagénaires et de huit points chez les septuagénaires et plus, alors que les électeurs de ces tranches d'âge fournissent traditionnellement une base solide de soutien au parti conservateur. Il est devenu moins apprécié même auprès de ceux qui se disent partisans du Parti du pouvoir du peuple, avec une baisse de 10,7 points.





Enfin, la réputation du parti au pouvoir est tombée à 40,9 % contre 41,8 enregistrés par le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche.





Bref, le président Yoon Suk-yeol et sa formation se retrouvent aujourd’hui dans une position peu confortable, sans même pouvoir mettre à profit leur victoire écrasante lors des élections locales du mois dernier pour mener à bien leurs politiques.