La Banque de Corée relève son taux directeur de 0,5 point

La Banque de Corée (BOK) a rehaussé mercredi son taux directeur d'un demi-point à 2,25 %. Cette décision a été votée à l’unanimité lors de la réunion de son comité de politique monétaire. Il s’agit de la troisième hausse consécutive de ce taux de base. Une première dans l’histoire.





En 2020, en pleine crise sanitaire due au COVID-19, la banque centrale sud-coréenne avait revue à la baisse son taux de 0,5 point en mars et de 0,25 point en mai afin de minimiser le risque de récession. Après avoir gelé son taux de référence à 0,5 point neuf fois de suite, elle l’a relevé d’un quart de point en août de l’année dernière, soit une première hausse en 15 mois. Depuis, la BOK a procédé à quatre autres accroissements de 0,25 point chacun jusqu’au mois de mai, avant d’annoncer cette semaine une nouvelle augmentation de 0,5 point, pour un total de 1,75 point en moins de deux ans.





Selon la Banque de Corée, ces relèvements importants de taux étaient inéluctables pour freiner la flambée galopante des prix. En effet, sous l'effet de l’explosion des coûts des matières premières et des céréales, les prix à la consommation en Corée du Sud se sont accrus de 6 % en juin en glissement annuel, ce qui représente la plus forte hausse depuis novembre 1998. Lors de sa réunion qui a eu lieu le 5 juillet, la banque centrale a estimé que le taux d'inflation devrait poursuivre sa tendance ascendante dans les mois à venir, en raison notamment du maintien des prix pétroliers à un niveau élevé, de l’accroissement des pressions inflationnistes du côté de la demande lié à la levée des restrictions sanitaires, et du relèvement des tarifs de l’énergie. D’ailleurs, selon une étude menée par la BOK, l’inflation anticipée sur un an est passée de 3,3 % en juin à 3,9 en juillet, atteignant le niveau le plus élevé depuis avril 2012. Il faut noter par ailleurs que la Fed, la banque centrale américaine, a augmenté son taux directeur de 0,75 point d'un seul coup le mois dernier, réduisant ainsi l'écart entre les taux directeurs des deux pays.





Mais, de toute façon, si la Fed procède ce mois-ci à une nouvelle hausse de 0,75 point comme le prévoient les observateurs, les taux d’intérêt américains risquent de devenir supérieurs à ceux de la BOK, entraînant une fuite des capitaux du marché sud-coréen, une dépréciation rapide de la valeur du won et une hausse des prix d’importation, conduisant à son tour à l’aggravation de l’inflation.