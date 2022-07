Zitten monte sur scène à Busan

Date : les 30 et 31 juillet

Lieu : KT&G Sangsang Madang Live Hall à Busan





Zitten va se produire en concert les 30 et 31 juillet au KT&G Sangsang Madang Live Hall à Busan. Chaque spectacle durera 120 minutes. L’auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom Sung Young-wook ayant débuté en 2008, est actuellement en tournée nationale intitulée « L’été ».





Dans ce cadre, le vocaliste retrouvera son public d’abord à Séoul puis à Gwangju avant de s’arrêter à Busan. Il a récemment prêté sa voix à la bande originale du drama « From Now On, Showtime ! » de la chaîne MBC.