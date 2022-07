De plus en plus de groupes résistent à la malédiction des sept ans

ⓒ SM Entertainment

L’une des choses qui font le plus peur aux artistes et aux fans de la k-pop est la fameuse malédiction des sept ans selon laquelle les groupes masculins et féminins finissent pas se dissoudre au bout de sept années de carrière. La durée du contrat que les groupes d’idoles signent avec leur agence est en général fixée à sept ans. Il n’est donc pas rare d’assister à la séparation des membres qui ne partagent plus les mêmes perspectives et envies.





Pourtant, ce temps est révolu. De plus en plus de groupes de la troisième génération de la k-pop ayant débuté au milieu des années 2010 résistent ainsi à la fameuse malédiction des sept ans. Ainsi, BTS, TWICE et NCT ayant débuté respectivement en 2013, en 2015 et en 2016 ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière. En effet, leurs membres se lancent dans des activités individuelles.





Mark de NCT a, par exemple, sorti en février son premier single « Child », tandis que Na-yeon du girls band TWICE du label JYP Entertainment et J-Hope des Bangtan Boys viennent de publier leur premier album solo. Les réactions ont été immédiates et très positives. « More », chanson de pré-sortie du premier disque de J-Hope a pris la tête du classement d’iTunes Top Song dans 84 pays et « IM NAYEON » est classé 7e dans le classement du Billboard 200, soit un record pour un soliste de la k-pop.