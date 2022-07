Sun-mi lance sa deuxième tournée mondiale

Sun-mi s’apprête à lancer sa deuxième tournée mondiale intitulée « GOOD GIRL GONE MAD ». Après avoir donné le coup d’envoi le 14 août à Varsovie en Pologne, elle se produira en concert dans sept pays européens notamment en France, en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne.





A noter que le spectacle à Paris se tiendra le 26 août. La musicienne ayant débuté en 2007 au sein de Wonder Girls va ensuite s’envoler pour l’Amérique du Nord où huit spectacles sont prévus comme à New York et à Los Angeles. L’artiste donnera ainsi un total de 16 concerts dans 16 villes différentes dans dix pays. Pour rappel, sa dernière tournée mondiale « Warning » a eu lieu en 2019.