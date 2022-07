ATEEZ sera de retour le 29 juillet

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ sera de retour avec un nouvel album ! Le boys band, ayant débuté en octobre 2018 avec huit garçons, publiera le 29 juillet « THE WORLD EP.1 : MOVEMENT ». Sur l’affiche postée sur ses réseaux sociaux, on voit que ses membres brandissent des drapeaux sur lesquels on peut lire des phases comme « No More Lies » et « Make a move », à savoir « Plus de mensonges » et « Bouge ».





La prévente de son nouveau disque a été lancée le 4 juillet. L’album sera présenté en trois versions : version A, version Z et version « journal intime ». Il contiendra également 72 photos du boys band. Pour rappel, le groupe a organisé avec succès sa tournée mondiale « THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END » composée de 16 spectacles dans 16 pays.