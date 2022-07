SF9 sort un nouvel album respectueux de l’environnement

ⓒ FNC Entertainment

SF9 ayant débuté en octobre 2016, a opté pour des matières écologiques pour la production de son nouvel album intitulé « THE WAVE OF9 ». Plus de 80 % des matériaux utilisés pour son nouveau disque sont biodégradables et reconnus comme écologiques par le Conseil de Soutien de la forêt.





Dévoilé le 13 juillet, le 11e mini-album du groupe masculin composé de neuf garçons est représenté par « SCREAM », un véritable tube qui nous fait danser tout l’été. A noter que le boys band mène ses activités de promotion non pas au complet mais avec seulement six membres car Young-min et In-sung effectuent actuellement leur service militaire. Quant à Ro-woon qui a débuté en tant qu’acteur en 2017, il a mis entre parenthèses sa carrière de chanteur en raison du tournage d’une nouvelle série télévisée.