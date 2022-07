Meurtre de Shinzo Abe : résurgence des « hikikomori » au Japon

ⓒ YONHAP News

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné le 8 juillet dernier. Cette affaire braque les projecteurs sur un problème chronique du Japon : les hikikomoris, les jeunes qui s’isolent de la société volontairement.





Le magazine américain The Diplomat a récemment rapporté que le décès de cet homme politique n’était pas sans lien avec les meurtres commis par les « loup solitaires » dans l’Archipel. Dans ce pays du syndrome hikikomori, certains jeunes incapables de faire face aux pressions sociales et économiques de la vie, choisissent de ne plus avoir de contact humain. Ce phénomène est devenu fréquent depuis les années 1990, le début de la crise économique.





En effet, le tueur de l’ex-chef du gouvernement nippon, Tetsuya Yamagami, avait des problèmes financiers depuis la mort de son père quand il était jeune, et une fois plus âgé, il fréquentait peu de personnes. L’homme de 41 ans déjeunait seul au travail et avait pour habitude d’ignorer ses voisins qui lui disaient bonjour.





Yamagami a affirmé à la police qu’il voulait abattre Abe parce que celui-ci était lié à un groupe religieux qui a incité sa mère à faire des dons importants.