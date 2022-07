Une comédie musicale intitulée « Sylvia, Vivre » est à l'affiche du Théâtre TOM, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 12 juillet au 28 août.





Cette œuvre est inspirée de la vie de l'auteure et poétesse américaine Sylvia Plath. Née en 1932 à Boston, elle est connue non seulement pour ses talents littéraires, mais aussi pour sa vie marquée par les tragédies. Après deux tentatives de suicide manquées, elle a fini par se donner la mort en 1963 à l'âge de 30 ans. Elle n'a obtenu une reconnaissance dans le monde littéraire qu'après son décès et a remporté le prix Pulitzer de poésie en 1982 à titre posthume.





Cette nouvelle pièce qui dresse le bouleversant portrait d'une femme déchirée entre ses rôles d’artiste, d’épouse et de mère est écrite et mise en scène par Cho Yoon-ji, avec une musique signée par Kim Seung-min.





Date : du 12 juillet au 28 août 2022

Lieu : Théâtre TOM à Séoul