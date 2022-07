La célèbre YouTubeuse sud-coréenne, Minjjumi, monte sur scène pour une comédie musicale jeune public intitulée « Je t'aime, maman », qui est jouée du 14 juillet au 15 août au Samsung Hall, situé dans l'enceinte de l’université Ewha à Séoul.





La jeune femme de 28 ans, de son vrai nom Park Min-jeong, est connue pour ses vidéos pour enfants. Elle est suivie par plus de 280 000 abonnés sur la plateforme de vidéos. Elle joue, dans le spectacle, le rôle de Minjjumi comme son pseudonyme.





Minjjumi se prépare avec ses deux copines à une audition pour devenir créatrice de contenu vidéo sur YouTube. Mais sa mère ne comprend pas sa passion et la gronde tout le temps. Un jour, sa grand-mère, décédée il y a longtemps et métamorphosée en ange, interchange le corps de Minjjumi avec celui de sa mère afin de vivre la vie de l'une et de l'autre pour qu'elles puissent mieux se comprendre.





Date : du 14 juillet au 15 août 2022

Lieu : Samsung Hall de l’université Ewha à Seoul