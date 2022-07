Exposition d’art consacrée à l’univers floral

La Ville de Séoul organise chaque année, en été et en hiver, une exposition au village de hanok de Namsangol. Pour l’été 2022, une exposition d’œuvres d’art ayant pour thème les fleurs s’est ouverte le 12 juillet pour durer jusqu’au 14 août.





Des peintures de style traditionnel coréen, des installations ou encore des œuvres en réalité augmentée d’inspiration florale sont exposées dans la maison de la famille Min et dans celle de la famille Yoon, qui font partie des cinq résidences traditionnelles composant ce village folklorique situé au pied du mont Nam en plein cœur de Séoul. Ces deux bâtisses, construites au début du XIXe siècle respectivement dans le quartier de Gwanhun et dans celui d’Ogin dans le nord de la capitale, ont été déplacées et reconstruites sur le site actuel dans les années 1990.





Trois jeunes artistes talentueuses y présentent leurs créations : Shin Mee-kyoung, Kim Seul-gi et Kim Do-young.





Date : du 12 juillet au 14 août 2022

Lieu : Village de hanok de Namsangol à Séoul