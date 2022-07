« Madame Saennim » de Park Hwa-seong

ⓒ Getty Images Bank

Kim Eung-gyo avait été embauché comme agent d’entretien, mais en toute honnêteté, il n’était qu’un domestique qui faisait des petits boulots autour de l’école comme balayer la cour, ouvrir et fermer la porte de l’établissement ou des bureaux, ou encore faire des courses pour les enseignants et les administrateurs. Une fois le nouveau dortoir construit, il avait fait travailler son épouse comme femme de chambre pour les résidentes en rêvant d’un ménage à double salaire.





Ainsi, ils étaient respectés en tant que Monsieur et Madame Saennim par les élèves, mais il était tout juste appelé « Eung-gyo » par les employés de l’école.





- Extrait de l’émission









De la chambre principale venait le bruit de la machine à coudre.





« Mon Dieu, elle ne fait que ça tous les jours… »





La grand-mère d’Eun-ae marmonna en s’installant dans un coin ensoleillé avec une boîte, qui était remplie de papiers de couleurs diverses – bleu, jaune, blanc, violet…





Les tissus attendant d’être transformés par les talents de couture de sa fille avaient étaient enveloppés dans ces feuilles colorées, soyeuses et brillantes. Celles-ci étaient autrefois destinées à être jetées car la plupart d’entre elles étaient déchirées et froissées, mais maintenant, elles étaient lissées par les mains de la vieille dame. Elle les remettait à sa belle-nièce qui vendait des gâteaux de riz et, à chaque fois, lui donnait en retour un paquet de cigarettes.





안방에서는 재봉침 소리가 달달달달 굴러나왔다.





“어이구! 허구한 날 저 짓만 하니...”





은애 할머니는 가만히 중얼거리며 양지쪽으로 상자를 놓고

그 앞에 퍼더버리고 앉았다.

상자는 푸르고 노랗고 희고 그리고 또 보라색 따위의 종이로 가득 채워져 있었다.





딸의 바느질 솜씨 덕을 보려고 들어오는 옷감들은

대개 매끈하고 반들거리는 색색 종이에 싸여져 있었다.

전에는 들어오는 대로가 다 그럭저럭 찢겨지고 구겨지고 그래서 버려지기 마련이었는데 이제는 할머니 손으로 정리되는 것이다.

그것을 모아다 떡장수 하는 조카며느리에게 주면

번번이 담뱃갑이 쥐여지곤 했던 것이다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

A cette époque-là, la cuisine ou la couture était quelque chose que les femmes faisaient naturellement ou pour gagner leur vie. L’auteure Park Hwa-seong avait plus de 60 ans lorsque cette nouvelle a été publiée en 1965. Elle a déjà atteint le troisième âge, mais elle voulait que les jeunes femmes de la nouvelle génération échappent aux limites de la société et aux réglementations qui leur étaient imposées et mènent une vie plus indépendante.









« J’ai vieilli en cuisinant et ta mère en cousant pour les autres. Tu envisages de vieillir en confectionnant des robes ? »





« Qu’y a-t-il de mal à cela ? Les gens vieillissent de toute façon. Toi et Maman devez être fières d’avoir fait quelque chose pour les autres. Et moi aussi. Ne serait-il pas formidable d’étudier le design et de faire quelque chose de bon et de grand à partir de quelque chose de mauvais et de petit ? Oh, Mamie, si je te fabriquais une chemise de nuit ? »





« Espèce de folle ! Pourquoi une vieille femme comme moi porterait-elle une robe occidentale ? Allez, arrête de dire des bêtises. »





« Non, non, pas une robe occidentale. Je veux dire quelque chose comme un pyjama. Tu auras fière allure dedans ! »





Sur ce, Eun-ae se dirigea à pas légers vers la chambre principale. Reconnaissante que sa petite-fille soit assez mature pour une jeune fille de 23 ans, Madame Saennim esquissa un grand sourire avec ses lèvres plissées.





“난 밥 짓다 늙고, 어민 바느질하다 늙었는데,

너도 옷 짓다 늙을테냐?”





“그럼 어때요? 사람이란 일생을 뭘 하면서 늙어가는 게 아녜요?

할머니나 엄마나 다 남을 위해 봉사를 했으니 안한거보다 얼마나 장해요?

저도 그렇죠.

디자인을 연구해서 작은 걸루도 크게, 나쁜 걸루도 좋게,

좋은 걸루는 더욱 훌륭하게 만들면 오죽 좋아요?

참, 할머니! 지가 할머니 나이트 가운 한 벌 지어드릴게, 응?”





“에라 미친 것! 다 늙은 게 양복을 입어? 고게 별소릴 다 하네”





“호호, 양복이 아니라 자리옷 말예요. 그걸 입으심 아주 멋질 거야”





은애는 팔딱팔딱 뛰어서 안방으로 건너갔다.

스물 세 살에 저만치 철이 들면 괜찮겠다 싶어서

샌님 마님은 합죽한 입을 헤벌리며 웃었다.









Auteur : Park Hwa-seong (16 avril 1904 – 30 janvier 1988)

- Débuts littéraires : en 1925 avec la publication de sa nouvelle « La veille de la fête de Chuseok ».