ⓒ Getty Images Bank

La soupe traditionnelle de Pyongyang à base de nouilles a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel, ce qui indique que le Nord en est très fier. Bien souvent, les gens préparent ce plat à la maison en utilisant une presse à nouilles.





« Les nord-Coréens raffolent de ces nouilles, qui symbolisent une longue vie, tant et si bien qu’ils sont prêts à faire la queue pendant des heures devant n’importe quel restaurant les servant. Ce plat est souvent dégusté lors des cérémonies de mariage et des célébrations du 60e anniversaire.

La fabrication des nouilles requiert une presse manuelle, que tous les foyers ne disposent pas ; les villageois se les partagent donc avec leurs voisins », explique le chef cuisinier de Corée du Nord Yoon Jong-chol, désormais à la tête d’un restaurant nord-coréen au Sud.





Il est intéressant de noter que le naengmyeon de Pyongyang était à l'origine dégusté lors des nuits d'hiver. Selon un livre consacré aux coutumes saisonnières datant de la fin de l'ère Joseon, ce plat comprenait des nouilles de sarrasin, du kimchi de radis ou de chou napa et des tranches de porc, et était généralement consommé à partir du mois de novembre. Il est aussi indiqué que les nouilles les plus savoureuses proviennent des provinces du nord-ouest de Pyongan, riches en sarrasin, dont la farine semble avoir été souvent utilisée pour les nouilles froides.