L’enquête sur la chute des cryptomonnaies avance

ⓒYONHAP News

Les procureurs ont lancé des perquisitions dans les bureaux des plateformes d’échange de cryptomonnaies, donnant un coup d’accélérateur à l’enquête sur l'effondrement des crypto-pièces TerraUSD (UST) et Luna, créées par Terraform Labs.





Mercredi après-midi, des enquêteurs de l'unité conjointe d’enquête sur les crimes financiers du Parquet du district sud de Séoul ont ainsi mené plusieurs descentes pour fouiller quinze emplacements, dont sept plateformes d’échange de cryptomonnaies. Parmi les sites ayant fait l'objet de perquisitions figurent notamment Chai Corporation, soupçonnée d’être liée à Terraform Labs, et une autre entreprise connue sous l'initiale K, qui aurait joué le rôle de succursale sud-coréenne de cette dernière, basée à Singapour, ainsi que des fonds de capital-risque qui ont investi dans le projet Terra. Les raids qui ont commencé vers 17h30 et se sont poursuivis jusqu’au lendemain matin.





Pour rappel, la cryptomonnaie TerraUSD et sa pièce complémentaire Luna sont émises par Terraform Labs, une firme co-fondée par Kwon Do-hyung, un ancien ingénieur d'Apple, et Shin Hyun-sung, le fondateur de la plateforme de commerce électronique Tmon. TerraUSD est ce qu’on appelle un stablecoin, dont la valeur est indexée sur le dollar américain via un algorithme intégrant Luna, le jeton conçu pour absorber la volatilité du prix de Terra.





En mai dernier, les deux cryptomonnaies censées être stables ont pourtant brutalement dévissé et perdu la quasi-totalité de leur valeur. Les investisseurs ayant subi d’énormes pertes ont déposé un recours collectif auprès du Parquet contre Kwon Do-hyung, le PDG de Terraform Labs.





Les procureurs analyseront le matériel et les données confisqués lors des perquisitions pour trouver des preuves de pratiques illégales et également pour déterminer l’étendu exact des dommages subis par les investisseurs.