EXPO 2030 BUSAN : coup d’envoi de la campagne de candidature

La campagne pour accueillir l'Exposition universelle de 2030 à Busan a été lancée avec notamment la nomination du groupe de k-pop BTS en tant qu’ambassadeur honorifique de la première ville portuaire sud-coréenne.





Cette candidature constitue un projet national en Corée du Sud et bénéficie d'un soutien sans faille de la part de l’exécutif. En effet, l’un des deux postes de co-présidents du comité de candidature est occupé par le Premier ministre Han Duck-soo, l'autre poste étant confié au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI), Chey Tae-won.





Du 19 au 23 juin dernier, le chef du gouvernement a effectué une visite à Paris afin de défendre la postulation sud-coréenne devant l'assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE). Et, mardi, une cérémonie de nomination de BTS comme ambassadeur honorifique de la candidature s'est tenue à Séoul, au siège de HYBE, l'agence du septuor, en présence des deux co-présidents du comité de candidature et du maire de Busan, Park Heong-joon. Dans un discours prononcé à cette occasion, RM, le leader des Bangtan Boys, a déclaré que son groupe apporterait tout le soutien nécessaire pour que Busan puisse devenir la ville hôte en profitant entre autres du concert prévu dans cette ville en octobre prochain.





Pour accueillir l'Expo 2030, Busan fait valoir qu'elle a déjà organisé de nombreux événements internationaux d'envergure dont notamment la Coupe du monde de football en 2002, le sommet des pays de l'Apec en 2005 ou encore le sommet spécial Asean-Corée du Sud en 2014 et en 2019. Son autre atout majeur est son accessibilité aérienne, maritime, ferroviaire et terrestre, digne de sa réputation en tant que plateforme de transport et de logistique en Asie du Nord-est. La deuxième ville de Corée du Sud met également en avant ses infrastructures modernes de qualité telles que le Bexco, son centre d'exposition et de convention.





Si Busan réussit à obtenir l’organisation de l’Exposition universelle de 2030, ce sera la première fois qu’une ville sud-coréenne accueille une exposition officiellement enregistrée au BIE. En effet, le pays du Matin clair a déjà organisé deux événements spécialisés, l’Expo de Daejeon 1993 et l’Expo de Yeosu 2012. Certes ce sont des expositions reconnues, mais pas enregistrées au BIE.





Outre Busan, deux autres villes se sont portées candidates à l'Expo 2030, à savoir Rome en Italie et Riyad en Arabie saoudite. Le verdict sera rendu en novembre 2023.