Le premier chasseur supersonique sud-coréen KF-21 réussit son vol d’essai

Le premier avion de chasse supersonique sud-coréen, baptisé KF-21 Boramae, a effectué avec succès son premier vol d'essai. L’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a annoncé qu’un prototype de ce modèle, développé avec des technologies « made in Korea », a décollé mardi à 15h40 depuis la base militaire de l'armée de l'air à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud, et a volé pendent 33 minutes avant de revenir sur la piste à 16h13. Durant son vol, l’appareil a atteint une vitesse d’environ 400 km/h.





Selon la DAPA, les prototypes de ce chasseur effectueront plus de 2 000 vols d’essai d’ici 2026. Ensuite, la production en série démarrera et l’engin sera déployé.





Le développement du KF-21 remonte à novembre 2000 lorsque le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung a prôné la nécessité pour le pays de se doter d'avions de combat avancés construits avec ses propres technologies. Deux années plus tard, l'armée sud-coréenne a lancé le projet de développement d’un avion de combat « made in Korea » qui devrait dépasser le KF-16, la version locale du chasseur américain F-16. En décembre 2015, la DAPA a signé un contrat de développement avec le constructeur Korea Aerospace Industries (KAI). Le projet a officiellement démarré en janvier 2016. Et six ans après, il a enfin porté ses fruits.





Le KF-21 atteint une vitesse maximale de 2 200 km/h, ce qui correspond à mach 1,8. Sa charge maximale est de 7,7 tonnes. Il peut être équipé de deux types de missiles air-air et de dix types de bombes et missiles air-sol. Il est également capable de suivre en temps réel des cibles mouvantes grâce à son radar de pointe AESA. Il appartient à la génération 4,5, mais certains experts le qualifient d'un appareil de 5e génération. A noter également que l’Indonésie a participé au projet de conception à hauteur de 20 %.





Avec ce vol d’essai réussi, la Corée du Sud est sur le point de devenir la huitième nation au monde à avoir développé son propre avion de chasse supersonique. Jusqu'à présent, les seuls pays ayant réussi à avoir mis au point un chasseur à réaction supersonique sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la France, la Suède et le consortium européen composé du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne.