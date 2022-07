Les communautés française et francophile sont en fête pour Batille Day

Un programme particulièrement festif vous attend cette semaine puisque nous allons vous faire revivre Bastille Day. Un événement organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-coréenne (FKCCI) qui s’est déroulé le 14 juillet à Floating Island sur le fleuve Han qui traverse Séoul et où tous les Français et francophile de Séoul s’étaient donnés rendez-vous pour célébrer la fête nationale française. Et après deux ans de silence en raison du COVID-19, c’est peu dire que ce grand rendez-vous était attendu !









Le lieu des festivités était à la hauteur de l’événement puisqu’il s’agissait d’un formidable écrin futuriste qui a notamment servi de quartier général aux Avengers dans un des films de la franchise. Une fois franchi le pont qui conduit à Floating island les couleurs bleu, blanc, rouge, les sourires ainsi que les spécialités culinaires françaises ont réchauffé le coeur des 900 participants. Dès 20h30, les convives étaient réunis sur la terrasse pour admirer les feux d’artifice qui se refletaient sur le fleuve Han. Puis dès 21h l’excitation était à son comble pendant le grand tirage au sort avec à la clef de superbes prix. Ensuite, les DJ Emosi, Suhèr Chandi et Méchant Chaton ont fait danser toute la salle jusqu’à 1h du matin.









Pour évoquer le succès de cette soirée, vous retrouverez également les interviews sur place de Cédric Legrand, directeur général de la FKCCI, Oriane Lemaire, directrice de la communication de la FKCCI, et Ida Daussy, animatrice de la soirée mais aussi chouchou française des sud-Coréens depuis de nombreuses années.