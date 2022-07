La rue des bijoutiers du quartier de Jongno

Nous revoilà dans un quartier que nos auditeurs connaissent très bien, l'arrondissement de Jongno. Avec le quartier de Dongdaemun dont nous sommes déjà des habitués, et où se trouvent pour vous le rappeler, le Dongdaemun Design Plaza (DDP), APM qui abrite le marché de nuit des commerçants de la mode, mais également le marché la Paix, réparti sur plusieurs étages, ou encore le marché de gros de Jonghap que nous avons pu voir précédemment dans les Cartes postales.





ⓒ Elody Stanislas

Aujourd’hui, nous nous rendons dans la rue principale située à l’arrière de ce marché. Proche de la sortie 9 du métro ligne 1 de la station Dongdaemun, se trouve une allée comprenant que des pharmacies, que nous espérons avoir l’occasion de vous présenter plus tard. Entre la station Jonggak et s’étalant sur les sorties 1 à 4 de la station Jongno 3-ga, se dessine la rue des bijoutiers. C’est là qu’a lieu la ruée vers l’or de la ville. Les vitrines brillent de mille feux et le soleil se reflète sur elles. À l’intérieur, des employés se dressent debout, calculatrice à la main, prêts à appâter les futurs clients avec des prix attractifs.





ⓒ Elody Stanislas

L’avantage ici, ce n’est pas que de la vente mais aussi de la fabrication, avec des commandes sur mesure. Le coût de confection est d’ailleurs inclus dans le prix total. Avoir de l’or est une assurance financière et c’est un cadeau souvent effectué aux bambins comme aux ados et aux jeunes adultes. C’est un peu le plan B en cas de besoin. Si vous teniez à investir votre argent dans de l’or, alors cette rue est faite pour vous.





Et pourquoi ne pas ramener de votre voyage au pays du Matin clair un petit cochon ou une petite tortue, symbole respectivement de richesse et de longévité, ou encore une gourmette pour bébé pour un baptême ? On y trouvera bien ce qu’il vous faut, car l’or, ce n’est vraiment pas ce qui manque ici, même si nous ne dirons pas qu’ils roulent dessus.