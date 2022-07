« Undo » 2e album de Heize (2)

Heize a publié le 30 juin dernier son deuxième opus officiel « Undo » sous le label P Nation. L’auteure-compositrice-interprète, qui a mis entre parenthèses sa carrière en raison de problème de santé, a fait son grand retour avec cet album composé de dix magnifiques chansons.





Ces dernières illustrent délicatement différentes phases de chagrin que nous traversons lorsque nous mettons un terme à une relation amoureuse. Dans l’espoir de se réinventer en tant que musicienne, elle a fait appel à d’autres artistes comme le rappeur Giriboy et Minni de (G)I-DLE.





Quant à I.M de Monsta X, il a non seulement prêté sa voix mais aussi participé à la composition et l’écriture des paroles de « Distance ». Selon Heize, I.M est un excellent rappeur et parolier. Cette première collaboration avec lui était une vraie découverte du talent exceptionnel du membre du boys band.