Qui sera la reine d’été de la k-pop ?

Les mois de juillet et d’août riment avec des tubes estivaux qui s’enchaînent. C’est pourquoi plusieurs girls band et musiciennes font leur grand retour en cette période où le thermomètre explose et le soleil brille.





Parmi les six groupes féminins ayant participé à l’émission de concours musical « Queendom 2 », cinq ont opté pour l’été pour présenter leur nouveautés. Ainsi, le grand gagnant Cosmic girls a publié le 5 juillet son single album « Last Sequence ». Viviz et Hyo-rin, qui ont marqué les esprits avec des performances époustouflantes, ont fait leur retour respectivement le 6 et le 18 juillet.





Chez les solistes, Na-yeon et Sun-mi briguent elles aussi le titre de « reine d’été ». La vocaliste de Twice a publié son premier album solo « IM NAYEON » tandis que l’ex-membre de Wonder Girls a fait son retour avec un nouveau single « Heart Burn ».





Chung-ha, qui a fait ses débuts en 2016 au sein de I.O.I avant de publier son premier EP en solo l’année suivante, vient de publier son 2e opus officiel « Bare&Rare » composé de huit morceaux.