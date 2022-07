BTS reste indétrônable en termes de réputation de marque

ⓒ Big Hit Music

BTS continue de conserver sa première place dans le classement des boys band les mieux réputés auprès des consommateurs pour le mois de juillet, devant Seventeen et NCT. C’est le résultat de l’enquête menée du 9 juin au 9 juillet par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé plus de 46 millions de données.





Les trois mots clés qui lui sont le plus souvent associés sont Proof, J-Hope et Jung-kook. Rappelons que « Proof » est le titre du dernier album du septuor et que J-Hope, un des membres du septuor, vient de publier son premier disque solo « Jack In The Box ».





De son côté, Jung-kook a sorti le 24 juin « Left and Right » en collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète américain Charlie Puth. Cette chanson a réalisé un exploit splendide en prenant la tête du classement d’iTunes Top Song Chart dans 104 pays.