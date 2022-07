Quel membre de boys band a la voix idéale pour une bande originale d’un drama ?

ⓒ Big Hit Music

Le site « My Love Idol » spécialisé dans les membres de boys band et de girls band a mené du 1er au 7 juillet une enquête afin d’élire l’idole qui a la voix idéale pour une bande originale d’un drama.





V de BTS, de son vrai nom Kim Tae-hyung, surnommé déjà « OST King », est arrivé en tête obtenant 18 352 votes sur 37 748. Le vocaliste du septuor est le premier chanteur sud-coréen dont le compte officiel sur Spotify, la plateforme de streaming musical numéro un au monde, a dépassé le seuil des 100 millions d’écoutes.





Parmi les différents morceaux qu’il a interprétés pour les k-drama, on peut citer « Sweet Night » issu de la bande originale de « Itaewon Class » et « Christmas Tree » pour « Our Beloved Summer ». Avec « Sweet Night » qu’il a produit et signé, V a également pris la tête du classement d’iTunes dans 116 nations et est devenu ainsi le plus jeune soliste à dominer le hit-parade dans le plus grand nombre de pays.