IU est la musicienne qui inspire le plus les mélomanes

Le site Sonokong, spécialisé dans les jouets et contenus de divertissement, a récemment mené une enquête afin d’élire le musicien dit « wannabe », à savoir celui qui donne envie de lui ressembler le plus. C’est IU qui est arrivé en tête obtenant 30 % des votes. Les internautes qui ont voté pour elle estiment que la musicienne est talentueuse et qu’elle a son propre univers.





De plus, elle est réputée pour avoir bon caractère et ne cesse de déployer tous ses efforts en tant qu’auteure-compositrice-interprète. Enfin, le public l’acclame tout simplement parce qu’elle chante bien. En effet, l’artiste de son vrai nom Lee Ji-eun est considérée comme le modèle à suivre par plusieurs groupes d’idoles comme le boys band YOUNITE et le girls band CLASS:y.